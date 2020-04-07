Песков переадресовал вопрос о запрете ввоза дешевого бензина кабмину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал журналистам обратиться в правительство по вопросу введения запрета на ввоз зарубежного бензина в Россию.
«Это не вопрос президента, это вопрос правительства», - сказал Песков.
Также в Кремле назвали некорректным вопрос о том, согласен ли президент с тем, что нельзя допустить снижения цен на топливо внутри страны за счет ввоза более дешевого из-за границы.
Ранее РБК сообщил, что ранее с предложением запретить ввоз в страну дешевого топлива выступило Минэнерго, профильный вице-премьер Юрий Борисов поддержал инициативу.
Отметим, что из-за сильного снижения цен на нефть стоимость бензина за рубежом тоже заметно упала.
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