Песков переадресовал вопрос о запрете ввоза дешевого бензина кабмину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал журналистам обратиться в правительство по вопросу введения запрета на ввоз зарубежного бензина в Россию.

Аналитики предсказывают снижение цен на бензин в России

«Это не вопрос президента, это вопрос правительства», - сказал Песков.

Также в Кремле назвали некорректным вопрос о том, согласен ли президент с тем, что нельзя допустить снижения цен на топливо внутри страны за счет ввоза более дешевого из-за границы.

Ранее РБК сообщил, что ранее с предложением запретить ввоз в страну дешевого топлива выступило Минэнерго, профильный вице-премьер Юрий Борисов поддержал инициативу.

Отметим, что из-за сильного снижения цен на нефть стоимость бензина за рубежом тоже заметно упала.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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