Песков переадресовал вопрос о запрете ввоза дешевого бензина кабмину

«Это не вопрос президента, это вопрос правительства», - сказал Песков.



Также в Кремле назвали некорректным вопрос о том, согласен ли президент с тем, что нельзя допустить снижения цен на топливо внутри страны за счет ввоза более дешевого из-за границы.



Ранее РБК сообщил, что ранее с предложением запретить ввоз в страну дешевого топлива выступило Минэнерго, профильный вице-премьер Юрий Борисов поддержал инициативу.



Отметим, что из-за сильного снижения цен на нефть стоимость бензина за рубежом тоже заметно упала.

