Песков: нет условий для мобилизации экономики России

Решений об экономической мобилизации на сегодняшний день не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«В настоящий момент таких условий нет», — отметил Песков.

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Он также подчеркнул, что в подписанном президентом РФ Владимиром Путиным указе о частичной мобилизации об этом ничего не сказано.

По словам Пескова, документ лишь предполагает введение дополнительных мер по выполнению гособоронзаказа.

Ранее Песков объяснил, с чем связано решение о частичной мобилизации, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:МобилизацияРоссияЭкономикаДмитрий Песков
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