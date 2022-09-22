Песков: нет условий для мобилизации экономики России
Решений об экономической мобилизации на сегодняшний день не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«В настоящий момент таких условий нет», — отметил Песков.
Он также подчеркнул, что в подписанном президентом РФ Владимиром Путиным указе о частичной мобилизации об этом ничего не сказано.
По словам Пескова, документ лишь предполагает введение дополнительных мер по выполнению гособоронзаказа.
Ранее Песков объяснил, с чем связано решение о частичной мобилизации, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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