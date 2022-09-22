Песков: нет условий для мобилизации экономики России

Он также подчеркнул, что в подписанном президентом РФ Владимиром Путиным указе о частичной мобилизации об этом ничего не сказано.

По словам Пескова, документ лишь предполагает введение дополнительных мер по выполнению гособоронзаказа.

Ранее Песков объяснил, с чем связано решение о частичной мобилизации, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

