Песков допустил отключение России от западных платежных систем

Представитель Кремля отметил, ограничения в отношении России используются целым рядом стран, которые стремятся к сдерживанию России. Эти ограничения проявляются в самых разных сферах, что довольно сложно просчитать заранее, а поэтому «исключать нельзя ничего».

По его словам, российская платежная система «Мир» усиливает свои позиции и со временем получит глобальное распространение, ведь уже появились страны, где этой системой можно пользоваться (Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Южная Осетия, Абхазия).

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что российская экономика уже прошла самый сложный этап адаптации к новым вызовам,



