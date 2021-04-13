Песков допустил отключение России от западных платежных систем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможность отключения России от западных платежных систем есть и связано это с санкционной политикой в отношении РФ.

В Центробанке рассказали о подозрительных банковских переводах

Представитель Кремля отметил, ограничения в отношении России используются целым рядом стран, которые стремятся к сдерживанию России. Эти ограничения проявляются в самых разных сферах, что довольно сложно просчитать заранее, а поэтому «исключать нельзя ничего».

По его словам, российская платежная система «Мир» усиливает свои позиции и со временем получит глобальное распространение, ведь уже появились страны, где этой системой можно пользоваться (Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Южная Осетия, Абхазия).

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что российская экономика уже прошла самый сложный этап адаптации к новым вызовам,


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:ПесковПлатежные Системы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры