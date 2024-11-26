Песков: «Газпром» не выражал желание продать «Северный поток-2»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность продажи газопровода «Северный поток-2» американским инвесторам.
Как отметил представитель Кремля, он не слышал, чтобы все акционеры проекта выступили за выставление трубопровода на торги.
«Не слышал также, что российская сторона в лице "Газпрома" хотела бы его продать», — указал Песков.
Пресс-секретарь также отметил, что ему неизвестно о желании холдинга отдавать инструменты по транспортировке газа в руки Вашингтона.
Ранее американский инвестор Стивен Линч заявил, что хочет принять участие в аукционе по продаже «Северного потока-2», если газопровод выставят на торги в рамках процедуры банкротства компании-оператора Nord Stream 2 AG.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru