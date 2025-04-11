Песков: Экономический блок РФ работает над минимизацией эффекта от пошлин

России необходимо очень внимательно отслеживать последствия пошлин США, которые вызвали чехарду на мировых рынках. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он уточнил, что речь идёт о том, насколько решения американского президента Дональда Трампа и ситуация в мировой экономике может повлиять на экономические успехи России.

«Наши экономические ведомства очень внимательно отслеживают, анализируют... чтобы при необходимости... минимизировать этот международный экономический шторм», - заключил представитель Кремля.

Ранее экономист Василий Колташов заявил, что решения Дональда Трампа по пошлинам могут обернуться для США и всего мира резким кризисом, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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