Первое торговое судно пришло в Балтийск через Северный морской путь

По его словам, корабль вышел из китайского Шанхая, зашел в Архангельск, а теперь он в Балтийске.

«Конечная точка Санкт-Петербург», - написал глава Калининградской области.

Он также подчеркнул, что транспортные компании намерены сделать этот логистический продукт постоянным. Получается дешевле и быстрее, чем через Суэцкий канал, добавил Алиханов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил расширить Транссиб и развить Северный морской путь, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

