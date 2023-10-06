Первое торговое судно пришло в Балтийск через Северный морской путь
В Калининградскую область пришло сегодня первое торговое судно, прошедшее Северным морским путём. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов в своем Telegram-канале.
По его словам, корабль вышел из китайского Шанхая, зашел в Архангельск, а теперь он в Балтийске.
«Конечная точка Санкт-Петербург», - написал глава Калининградской области.
Он также подчеркнул, что транспортные компании намерены сделать этот логистический продукт постоянным. Получается дешевле и быстрее, чем через Суэцкий канал, добавил Алиханов.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил расширить Транссиб и развить Северный морской путь, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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