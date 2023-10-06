Первое торговое судно пришло в Балтийск через Северный морской путь

В Калининградскую область пришло сегодня первое торговое судно, прошедшее Северным морским путём. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов в своем Telegram-канале.

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По его словам, корабль вышел из китайского Шанхая, зашел в Архангельск, а теперь он в Балтийске.

«Конечная точка Санкт-Петербург», - написал глава Калининградской области.

Он также подчеркнул, что транспортные компании намерены сделать этот логистический продукт постоянным. Получается дешевле и быстрее, чем через Суэцкий канал, добавил Алиханов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил расширить Транссиб и развить Северный морской путь, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/aa_alikhanov
ТЕГИ:КитайСудноСеверный морской путьКалининградская Область

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