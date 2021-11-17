Первый энергоблок БелАЭС отключился от сети
17 ноября 202112:14
Первый энергоблок Белорусской АЭС (БелАЭС) в среду был отключен от сети действием автоматики. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии.
Отмечается, что отключение произошло в 10:33. В настоящее время специалисты проводят диагностику и анализ работы технологических систем.
«Радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения в норме», — подчеркивается в сообщении Минэнерго.
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17 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru