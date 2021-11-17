Первый энергоблок БелАЭС отключился от сети

Первый энергоблок Белорусской АЭС (БелАЭС) в среду был отключен от сети действием автоматики. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

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Отмечается, что отключение произошло в 10:33. В настоящее время специалисты проводят диагностику и анализ работы технологических систем.

«Радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения в норме», — подчеркивается в сообщении Минэнерго.

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ФОТО: РИА Новости/Виктор Толочко
ТЕГИ:БелоруссияБелАЭС
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