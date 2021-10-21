На Ростовской АЭС опровергли информацию об утечке пара

Утечек на Ростовской атомной электростанции не было, второй энергоблок станции был отключен от сети из-за отклонений в работе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя АЭС.

«Второй блок отключен от сети ночью по неотложной заявке для проведения регламентных работ на теплоэнергетическом оборудовании», — рассказал собеседник агентства.

На АЭС уточнили, что заявка была подана в связи с обнаруженными отклонениями в работе энергоблока. На станции ведется ремонт в штатном режиме.

Ранее СМИ сообщили, что на Ростовской АЭС произошла утечка пара. Отмечалось, что из-за произошедшего работу второго энергоблока станции приостановили, пишет «Свободная пресса».

