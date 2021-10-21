На Ростовской АЭС опровергли информацию об утечке пара
Утечек на Ростовской атомной электростанции не было, второй энергоблок станции был отключен от сети из-за отклонений в работе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя АЭС.
«Второй блок отключен от сети ночью по неотложной заявке для проведения регламентных работ на теплоэнергетическом оборудовании», — рассказал собеседник агентства.
На АЭС уточнили, что заявка была подана в связи с обнаруженными отклонениями в работе энергоблока. На станции ведется ремонт в штатном режиме.
Ранее СМИ сообщили, что на Ростовской АЭС произошла утечка пара. Отмечалось, что из-за произошедшего работу второго энергоблока станции приостановили, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,1 млн+34 073 / сут.
Умерли
226 тыс.+1 028 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+25 231 / сут.
- На Ростовской АЭС опровергли информацию об утечке пара
- СМИ: Экспертиза «Спутника V» в Европе может пройти в I квартале 2022 года
- Россия выполнила пуск ракеты «Булава» с атомной подлодки в Белом море
- СМИ: Работу второго энергоблока Ростовской АЭС остановили из-за утечки пара
- Более 670 человек эвакуировали из-за пожара в лицее в Нижнем Новгороде
- В Москве завершили расследование дела о хищении 120 столичных зданий
- В Кремле ответили на вопрос о дате проведения пресс-конференции Путина
- Взрыв произошел в котельной в Екатеринбурге
- В Европарламенте предупредили о возможном выходе Польши из ЕС
- Власти Бурятии не будут вводить дополнительные нерабочие дни в ноябре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru