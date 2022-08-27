Первый «чайный» поезд отправился из Уханя в Москву

Первый железнодорожный состав из 50 контейнеров отправился из китайского Уханя в Москву в рамках нового проекта «Специальные чайные экспортные поезда в Россию». Об этом сообщает торговое представительство России в Китае.

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Поезд был отправлен в пятницу, он доставит в Россию около 1 тысячи тонн груза.

Как отметил торгпред РФ в Китае Алексей Дахновский, в середине 18-го века Ухань был центром российско-китайской чайной торговли и внес большой вклад в появление традиция чаепития в России.

«В те старые времена более 80% объема всей торговли между двумя нашими странами приходилось на чай, поэтому дорогу, по которой ездили купцы, называли Великим чайным путем», — указал Дахновский, пожелал успехов проекту.

Планируется, что чайные экспортные поезда будут курсировать между Россией и Китаем на регулярной основе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧайЭкспортРоссияКитай
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