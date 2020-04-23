Аналитики предрекли массовую отмену кэшбека банками
Генеральный директор компании Frank Research в эфире НСН предположил, что вскоре клиентам всех банков придется попрощаться со скидками и кешбэком.
Российские банки начали менять программы лояльности на фоне действий ЦБ в связи с коронавирусом. Ранее он установил сниженную комиссию за эквайринг для интернет-магазинов на уровне 1%. РБК сообщает, что Газпромбанк, «Хоум Кредит» и Кредит Европа банк уже отменили кешбэк на покупки онлайн.
Генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов в эфире НСН отметил, что бонусы для клиентов банка формировались из комиссии эквайринга, которую отменил Центробанк.
«Кешбэк клиенты воспринимают как неотъемлемую часть продукта и уже успели привыкнуть к бонусам. Конечно, их разочарует отсутствие преимуществ при оплате товаров и услуг. Но это только первые ласточки. Банки не могут поступить иначе, потому что все эти кешбэки и бонусы формировались из той эквайринговой комиссии, которую сейчас сверху законодательно ограничивают. Бонус-кешбэк банк делит с клиентом эту самую комиссию. Комиссии нет теперь, делить нечего. Это первые банки, я уверен, что многие банки последуют за ними», - заявил он.
Эквайринговую комиссию платит торгово-сервисное предприятие за возможность приема банковских карт. Значительную долю ее составляет межбанковская комиссия, которая уплачивается эмитенту карты. С доходов от этой комиссии банк-эмитент и направляет средства на кешбэк.
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