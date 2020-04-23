Аналитики предрекли массовую отмену кэшбека банками

Российские банки начали менять программы лояльности на фоне действий ЦБ в связи с коронавирусом. Ранее он установил сниженную комиссию за эквайринг для интернет-магазинов на уровне 1%. РБК сообщает, что Газпромбанк, «Хоум Кредит» и Кредит Европа банк уже отменили кешбэк на покупки онлайн.

Генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов в эфире НСН отметил, что бонусы для клиентов банка формировались из комиссии эквайринга, которую отменил Центробанк.