Первую свободную таможенную зону открыли в ОЭЗ «Технополис Москва»

Производитель абсорбирующего белья медицинского назначения, компания «ВИП Камилла» открыла первую свободную таможенную зону на площадке «Руднево» Особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, «ВИП Камилла» стала первым резидентом индустриального парка «Руднево» – шестой площадки ОЭЗ «Технополис Москва».

Ефимов пояснил, что благодаря этому статус производитель получил значительные льготы, в том числе право открыть на своей территории свободную таможенную зону (СТЗ), с возможностью импортировать продукцию и сырье на территорию ОЭЗ без уплаты пошлин и налогов.

«Кроме того, с компанией было заключено офсетное соглашение, по условиям которого Москва в течение 10 лет будет закупать у неё абсорбирующее белье медицинского назначения. В третьем квартале этого года предприятие планирует выйти на полную мощность и начать поставки еще до наступления 2024 года», – отметил вице-мэр.

Он также добавил, что благодаря этому будут созданы 74 рабочих места.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский подчеркнул, что «ВИП Камилла» получила статус субъекта свободной таможенной зоны, который распространяется на всю площадку «Руднево», тем самым другим компаниям-резидентам станет проще проходить подобные процедуры.

«Благодаря таможенной процедуре компания сократила расходы на закупку оборудования, необходимого для реализации офсетного контракта, на 20%», – уточнил Овчинский.

По словам гендиректора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, то короткое время за которое производитель смог получить статус СТЗ, стало результатом эффективного внутриведомственного взаимодействия, благодаря чему город уже в начале осени получит первую партию необходимой продукции.

ОЭЗ «Технополис Москва» является флагманом столичной промышленности. Это территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых около 90 имеют статус резидента, что позволяет им получать значительные льготы/

