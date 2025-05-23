Астроном из Крыма Борисов открыл 15-ю комету

Российский астроном Геннадий Борисов обнаружил 15-ю комету за свою карьеру, небесное тело приблизится к Солнцу в июне следующего года. Об этом он рассказал РИА Новости.

Специалист обнаружил комету во время наблюдений в поселке Научный в Крыму в ночь на 3 мая с помощью созданного им телескопа-рефлектора, на котором Борисов работал и ранее.

«Наблюдал ее в северной части неба, недалеко от Полярной звезды. Комете присвоено имя C/2025 J1 (Borisov)», - рассказал астроном.

Небесное тело имеет параболическую орбиту, огромный период обращения и почти перпендикулярную к эклиптике орбиту. Сейчас комета приближается, максимально близко к Солнцу она окажется в июне 2026 года. Небесное тело будет доступно для наблюдения лишь в достаточно мощные телескопы.

Ранее стало известно, что в течение всего мая на планете продлится метеорный поток Эта-Аквариды, его пик пришелся на утро 6 мая, пишет Ura.ru.

