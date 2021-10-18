Первую нитку «Северного потока-2» заполнили 177 млн кубометров технического газа
Заполнение газом первой нитки трубопровода «Северный поток-2» завершено, продолжаются пусконаладочные работы на второй нитке газопровода. Об этом сообщает компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG.
«На 18 октября процедура по заполнению газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2» была завершена. В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн куб. м», — говорится в сообщении на сайте оператора.
Уровень давления в газопроводе составляет достаточные для начала транспортировки газа 103 бара.
Строительство идущего из России в Германию газопровода «Северный поток-2» полностью завершилось 10 сентября, напоминает RT. Заполнение газом первой нитки трубопровода началось 4 октября, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,0 млн+34 325 / сут.
Умерли
224 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+16 431 / сут.
- В Оренбургской области семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем
- Турция допустила закупку российских истребителей Су-35 и Су-57
- Новый антирекорд: в России выявили 34 325 заражений COVID-19 за сутки
- СК возбудил уголовное дело после стрельбы в школе в Пермском крае
- «Тулунский маньяк» получил 24 года колонии
- «Подкол за океан»: Хабиб объяснил шутку про избиение в московском метро
- Песков назвал вступление Украины в НАТО худшим сценарием
- Первую нитку «Северного потока-2» заполнили 177 млн кубометров технического газа
- СМИ назвали кандидата на должность детского омбудсмена России
- Счетная палата: Рост ВВП в 2022–2024 годах может не достичь запланированных 3%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru