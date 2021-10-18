Первую нитку «Северного потока-2» заполнили 177 млн кубометров технического газа

«На 18 октября процедура по заполнению газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2» была завершена. В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн куб. м», — говорится в сообщении на сайте оператора.

Уровень давления в газопроводе составляет достаточные для начала транспортировки газа 103 бара.

Строительство идущего из России в Германию газопровода «Северный поток-2» полностью завершилось 10 сентября, напоминает RT. Заполнение газом первой нитки трубопровода началось 4 октября, пишет «Свободная пресса».



