Иран увеличил экспорт вооружений с марта 2022 года в три раза

Он напомнил, что усиленное развитие ВПК в стране началось десять лет назад. Генерал также отметил, что из-за большого количества противников Ирана в мире, оборонная промышленность в республике должна быть в руках правительства, а не частных лиц.

Ранее иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Иран категорически отвергает утверждения о передаче Тегераном России беспилотников для применения на Украине. Постпред указал, что попытки стран «запустить кампанию дезинформации против Ирана» вызывают разочарование, отмечает НСН.

