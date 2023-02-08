Иран увеличил экспорт вооружений с марта 2022 года в три раза
Экспорт иранских вооружений увеличился в три раза с марта по декабрь прошлого года по сравнению аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщил замминистра обороны Ирана генерал Сейед Мехди Фаррахи.
Он напомнил, что усиленное развитие ВПК в стране началось десять лет назад. Генерал также отметил, что из-за большого количества противников Ирана в мире, оборонная промышленность в республике должна быть в руках правительства, а не частных лиц.
Ранее иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Иран категорически отвергает утверждения о передаче Тегераном России беспилотников для применения на Украине. Постпред указал, что попытки стран «запустить кампанию дезинформации против Ирана» вызывают разочарование, отмечает НСН.
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