Иран увеличил экспорт вооружений с марта 2022 года в три раза

Экспорт иранских вооружений увеличился в три раза с марта по декабрь прошлого года по сравнению аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщил замминистра обороны Ирана генерал Сейед Мехди Фаррахи.

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Он напомнил, что усиленное развитие ВПК в стране началось десять лет назад. Генерал также отметил, что из-за большого количества противников Ирана в мире, оборонная промышленность в республике должна быть в руках правительства, а не частных лиц.

Ранее иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Иран категорически отвергает утверждения о передаче Тегераном России беспилотников для применения на Украине. Постпред указал, что попытки стран «запустить кампанию дезинформации против Ирана» вызывают разочарование, отмечает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИранЭкспорт
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