British American Tobacco заявила о продаже бизнеса в России
Компания British American Tobacco (производитель табачной продукции Kent, Vogue, «Ява золотая») заключила сделку о продаже бизнеса в России и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу офиса концерна в РФ.
«Все торговые марки, используемые сейчас, останутся в собственности российского бизнеса. Таким образом, потребители будут продолжать получать привычные им продукты высокого качества под знакомыми брендами», — отметили в компании.
Покупателем российского бизнеса транснациональной компании стал консорциум инвесторов РФ и местного менеджмента «БАТ Россия», пишет RT. По окончании бизнес-трансфера новая структура станет группой компаний ITMS.
Отмечается, что новый собственник намерен обеспечить непрерывность всех процессов бизнеса, занятость всех сотрудников, выполнение инвестиционного плана.
Ранее British American Tobacco заявляла, что уже в 2023 году передаст свой бизнес в РФ и Белоруссии новым владельцам, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru