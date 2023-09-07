British American Tobacco заявила о продаже бизнеса в России

«Все торговые марки, используемые сейчас, останутся в собственности российского бизнеса. Таким образом, потребители будут продолжать получать привычные им продукты высокого качества под знакомыми брендами», — отметили в компании.

Покупателем российского бизнеса транснациональной компании стал консорциум инвесторов РФ и местного менеджмента «БАТ Россия», пишет RT. По окончании бизнес-трансфера новая структура станет группой компаний ITMS.

Отмечается, что новый собственник намерен обеспечить непрерывность всех процессов бизнеса, занятость всех сотрудников, выполнение инвестиционного плана.

Ранее British American Tobacco заявляла, что уже в 2023 году передаст свой бизнес в РФ и Белоруссии новым владельцам, напоминает телеканал «360».

