Пермь вошла в топ самых дорогих городов мира

При подсчете эксперты учитывали цену продуктов питания, стоимость аренды жилья, средний чек в ресторанах и покупательскую способность жителей.

Выше Перми в рейтинге расположились такие российские города, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Краснодар, Новосибирск, Калининград, Уфа и Ростов-на-Дону.

Три первых места в рейтинге заняли города Швейцарии — Цюрих, Лозанна и Женева. На четвертом расположился Нью-Йорк (США). Последнюю строчку списка самых дорогих городов мира занял Коимбатур (Индия).

Ранее сообщалось, что средняя цена аренды квартир в мегаполисах России в октябре 2024 года выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом самые бюджетные варианты съемного жилья расположены в Омске и Воронеже, напоминает «Радиоточка НСН».

