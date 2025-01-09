Пермь вошла в топ самых дорогих городов мира
Пермь вошла в рейтинг дорогих городов мира, заняв 313 место из 327. Соответствующую статистику представил сервис Numbeo.
При подсчете эксперты учитывали цену продуктов питания, стоимость аренды жилья, средний чек в ресторанах и покупательскую способность жителей.
Выше Перми в рейтинге расположились такие российские города, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Краснодар, Новосибирск, Калининград, Уфа и Ростов-на-Дону.
Три первых места в рейтинге заняли города Швейцарии — Цюрих, Лозанна и Женева. На четвертом расположился Нью-Йорк (США). Последнюю строчку списка самых дорогих городов мира занял Коимбатур (Индия).
Ранее сообщалось, что средняя цена аренды квартир в мегаполисах России в октябре 2024 года выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом самые бюджетные варианты съемного жилья расположены в Омске и Воронеже, напоминает «Радиоточка НСН».
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