Переводы на карту Visa по номеру телефона будут доступны без комиссии

С 1 апреля 2022 года комиссия за перевод денег в платежной системе Visa будет отменена, сообщает «Коммерсантъ».

Сейчас интерчейндж списания составляют три рубля, начисления в платежную систему – 10% и 0,05% за переводы внутри страны, комиссия для клиентов - не менее 1% от суммы перевода.

«Комиссию за переводы по номеру телефона было решено обнулить для расширения использования сервиса переводов с карты на карту. Однако платежная система не может регулировать комиссию за переводы, которую устанавливают банки: она может сохраниться и после обнуления комиссии Visa», - рассказали в компании.

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Финансисты отмечают, что данная мера была принята для повышения конкуренции на рынке переводов в Системе быстрых платежей ЦБ, доля которой заметно растет.

Ранее крупная платежная система Mastercard уже обнулила комиссию за переводы по номеру телефона.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ПлатежиПлатежные СистемыVISA
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