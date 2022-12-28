Перенесен перезапуск завода Ford в Ленинградской области

Инвестор перенес начало работ на неопределенный срок. Компания «СВ Рус» не отказывалась от планов по началу производства автокомпонентов на бывшем заводе американского автогиганта в Ленинградской области. По словам властей, реализация проекта перенесена в связи со сложной ситуацией в автопромышленном комплексе, связанной с логистикой.

Российский авторынок к концу года смог сохранить 14 брендов из 60, сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Среди уцелевших три отечественных производителя: Lada, ГАЗ и УАЗ, а остальные китайские (Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

