Перенесен перезапуск завода Ford в Ленинградской области
Производитель автокомплектующих Sungwoo Hitech Rus из Южной Кореи отложил намеченный на 2023 год запуск бывшего завода компании Ford во Всеволжске, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Ленинградской области.
Инвестор перенес начало работ на неопределенный срок. Компания «СВ Рус» не отказывалась от планов по началу производства автокомпонентов на бывшем заводе американского автогиганта в Ленинградской области. По словам властей, реализация проекта перенесена в связи со сложной ситуацией в автопромышленном комплексе, связанной с логистикой.
Российский авторынок к концу года смог сохранить 14 брендов из 60, сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Среди уцелевших три отечественных производителя: Lada, ГАЗ и УАЗ, а остальные китайские (Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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