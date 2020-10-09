Правительство РФ выделит российскому автопрому 15 млрд рублей

Господдержка автопрома в 2021 году составит почти 15 млрд рублей.

Как следует из законопроекта о бюджете, который сейчас рассматривается в Госдуме, правительство намерено направить на поддержку спроса 14,9 млрд рублей. Из них на льготное автокредитование предполагается выделить 11,1 млрд рублей, сообщает «Коммерсант».

Кроме того, государство поддержит и льготный лизинг автомобилей, на который в бюджете на 2021 год заложено 3,8 млрд рублей. Это новая программа «Доступная аренда», ориентированная на парки такси и каршеринга.

В России действуют программы поддержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». При покупке первого в жизни автомобиля, или приобретении машины для семьи хотя бы с одним ребёнком, покупатель получает скидку на авансовый платеж в размере 10% от стоимости транспортного средства (на Дальнем Востоке - 25%).



В 2020 году господдержка автопрома обошлась в 33 млрд рублей, при том, что изначально выделялось 12,5 млрд рублей. Но из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, правительство направило на льготные автокредиты и лизинг дополнительные средства.

