Переназначение Шрёдера в «Роснефть» объяснили политикой

Директор Фонда энергетического развития в эфире НСН объяснил, зачем «Роснефти» Шрёдер.



Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти». Как сообщается на сайте компании, 5 июня состоялось первое заседание совета директоров по итогам годового собрания акционеров. На нем был также утвержден состав комитетов совета директоров и избраны их председатели.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН объяснил, зачем «Роснефти» Шрёдер.

«В первую очередь его выбирали как лоббиста. Он представляет компанию на глобальном уровне. Будучи канцлером Германии, он установил хорошие отношения со многими политиками и бизнесменами во всем мире, на рынках присутствия «Роснефти». Поэтому его и переизбирают на эту должность. Председатель совета директоров – это должность политическая. Она не управленческая, а имеет стратегическое, политическое значение», - отметил эксперт.

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Он напомнил, что Шрёдер также входит в руководство газового проекта Nord Stream 2 (оператор «Северного потока-2»).

«Это его прямая вотчина. Nord Stream 2 – это проект, нацеленный на Германию. Она – основной интерессант этого проекта, поэтому он имеет поддержку в политических элитах Германии. А Шредер представляет эти элиты. Потому проект до сих пор существует, несмотря на все санкции», - отметил Пикин.

Напомним, бывший канцлер Германии (1998–2005) Герхард Шрёдер является председателем совета директоров «Роснефти» с 2017 года.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Герхард ШредерРоснефть
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