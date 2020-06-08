Переназначение Шрёдера в «Роснефть» объяснили политикой

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти». Как сообщается на сайте компании, 5 июня состоялось первое заседание совета директоров по итогам годового собрания акционеров. На нем был также утвержден состав комитетов совета директоров и избраны их председатели.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН объяснил, зачем «Роснефти» Шрёдер.

«В первую очередь его выбирали как лоббиста. Он представляет компанию на глобальном уровне. Будучи канцлером Германии, он установил хорошие отношения со многими политиками и бизнесменами во всем мире, на рынках присутствия «Роснефти». Поэтому его и переизбирают на эту должность. Председатель совета директоров – это должность политическая. Она не управленческая, а имеет стратегическое, политическое значение», - отметил эксперт.