Перечислены признаки предстоящего падения рубля

По его словам, необходимо следить за рядом данных по экономике и помнить, что спрос на любые деньги формируется под воздействием таких факторов, как транзакционный мотив, мотив предосторожности и спекулятивный мотив.

«Если ЦБ увеличивает массу денег в экономике, то это приводит к понижению средневзвешенной процентной ставки и стимулированию совокупного спроса, но вместе с тем, это может привести к увеличению инфляции, что будет негативно отражаться на курсе национальной валюты», — сообщил эксперт.

Он отметил, что в 2022 году курс рубля будет стабильным, без резких колебаний.

Напомним, на днях курс рубля резко упал после заявления заместителя главы МИД России Сергея Рябкова о том, что НАТО и Соединенные Штаты не хотят идти навстречу России в вопросах гарантий безопасности. Курс доллара превысил 75 рублей, а курс евро — 86 рублей.

