Перечислены признаки предстоящего падения рубля
Курсы валюты зависят от спроса и предложения на рассматриваемый актив, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Каву Ходжа.
По его словам, необходимо следить за рядом данных по экономике и помнить, что спрос на любые деньги формируется под воздействием таких факторов, как транзакционный мотив, мотив предосторожности и спекулятивный мотив.
«Если ЦБ увеличивает массу денег в экономике, то это приводит к понижению средневзвешенной процентной ставки и стимулированию совокупного спроса, но вместе с тем, это может привести к увеличению инфляции, что будет негативно отражаться на курсе национальной валюты», — сообщил эксперт.
Он отметил, что в 2022 году курс рубля будет стабильным, без резких колебаний.
Напомним, на днях курс рубля резко упал после заявления заместителя главы МИД России Сергея Рябкова о том, что НАТО и Соединенные Штаты не хотят идти навстречу России в вопросах гарантий безопасности. Курс доллара превысил 75 рублей, а курс евро — 86 рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,8 млн+27 179 / сут.
Умерли
321 тыс.+723 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+26 584 / сут.
- Гинцбург: назальная вакцина будет двухкомпонентной
- ВОЗ: Россия остается на пике эпидемии коронавируса
- Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы
- Япония ждет цунами: эвакуироваться должны более 200 тысяч человек
- Гриценко предположил, как Порошенко может избежать тюрьмы
- Вашингтон надеется на продолжение диалога с РФ по безопасности
- Беглов распорядился мобилизовать все силы для противодействия «омикрону»
- Антонов: переговоры с США и НАТО пока не дали существенного результата
- В РФПИ рассказали, как действует «Спутник V» на «омикрон»
- На Ямайке задержан один из ключевых подозреваемых в убийстве президента Гаити
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru