Названы главные риски для курса доллара в 2022 году

По его словам, прогнозируется укрепление доллара к евро до 1,1000. Индекс доллара может вернуться к 99 пунктам, хотя не исключено и тестирование психологической отметки 100 пунктов, отметил финансист.

Он напомнил о факторах, влияющих на американскую валюту. Среди них - денежно-кредитная политика ФРС, динамика цен на нефть и опасения по поводу эпидемии COVID-19.

Финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в пресс-центре НСН отмечал, что до конца года падение рубля не будет значительным, но в перспективе есть вероятность прийти к уровню доллара по 100 рублей.

