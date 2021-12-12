Названы главные риски для курса доллара в 2022 году

Позитивные ожидания по курсу доллара на предстоящий год сохраняются, однако потенциал роста будет менее значительным, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта Михаила Шульгина.

Рубль подорожал к доллару и евро

По его словам, прогнозируется укрепление доллара к евро до 1,1000. Индекс доллара может вернуться к 99 пунктам, хотя не исключено и тестирование психологической отметки 100 пунктов, отметил финансист.

Он напомнил о факторах, влияющих на американскую валюту. Среди них - денежно-кредитная политика ФРС, динамика цен на нефть и опасения по поводу эпидемии COVID-19.

Финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в пресс-центре НСН отмечал, что до конца года падение рубля не будет значительным, но в перспективе есть вероятность прийти к уровню доллара по 100 рублей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ВалютаДеньгиДоллары
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры