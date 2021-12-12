Названы главные риски для курса доллара в 2022 году
Позитивные ожидания по курсу доллара на предстоящий год сохраняются, однако потенциал роста будет менее значительным, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта Михаила Шульгина.
По его словам, прогнозируется укрепление доллара к евро до 1,1000. Индекс доллара может вернуться к 99 пунктам, хотя не исключено и тестирование психологической отметки 100 пунктов, отметил финансист.
Он напомнил о факторах, влияющих на американскую валюту. Среди них - денежно-кредитная политика ФРС, динамика цен на нефть и опасения по поводу эпидемии COVID-19.
Финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в пресс-центре НСН отмечал, что до конца года падение рубля не будет значительным, но в перспективе есть вероятность прийти к уровню доллара по 100 рублей.
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