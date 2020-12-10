Пенсию можно будет оформить в банке

Правительство России подготовило поправки, которые позволят оформить пенсию в негосударственных организациях. Об этом в ходе сегодняшнего заседания кабмина сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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По его словам, теперь оформить пенсию, а также узнать о начисленных налогах и льготах, получить некоторые государственные и муниципальные услуги можно будет не только в многофункциональных центрах, но и в банках.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:БанкПенсия
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