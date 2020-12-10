Пенсию можно будет оформить в банке
10 декабря 202013:09
Правительство России подготовило поправки, которые позволят оформить пенсию в негосударственных организациях. Об этом в ходе сегодняшнего заседания кабмина сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, теперь оформить пенсию, а также узнать о начисленных налогах и льготах, получить некоторые государственные и муниципальные услуги можно будет не только в многофункциональных центрах, но и в банках.
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10 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru