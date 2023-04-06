Пенсионный фонд завершил 2022 год с рекордным профицитом
6 апреля 202301:58
Пенсионный фонд России (ПФР) завершил прошлый год со значительным профицитом, передает РБК со ссылкой на Счетную палату РФ.
Доходы ПФР превысили расходы более чем на 1,1 триллиона рублей. Профицит стал рекордным для Пенсионного фонда.
В 2022 году общие доходы ПФР составили 12 триллионов рублей. За год они выросли на 24,4%.
Расходы составили 11 триллионов рублей. За 2022 год они увеличились на 12%.
Социальные пенсии в России проиндексированы с 1 апреля на 3,3%, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru