Пенсионный фонд завершил 2022 год с рекордным профицитом

Доходы ПФР превысили расходы более чем на 1,1 триллиона рублей. Профицит стал рекордным для Пенсионного фонда.

В 2022 году общие доходы ПФР составили 12 триллионов рублей. За год они выросли на 24,4%.

Расходы составили 11 триллионов рублей. За 2022 год они увеличились на 12%.

Социальные пенсии в России проиндексированы с 1 апреля на 3,3%, сообщает «Радиоточка НСН».

