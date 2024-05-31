Патрушев: В России продлят запрет на экспорт риса

Российские власти продлят запрет на вывоз из страны риса, его производство еще не достигло показателей, необходимых для полного обеспечения внутреннего рынка. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев, передает РИА Новости.

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Как отметил зампред правительства, в стране увеличиваются объемы производства риса, соответствующая работа ведется.

«Но пока они [объемы] все еще не достигли тех показателей, которые бы нам позволили спокойно себя чувствовать на внутреннем рынке. Поэтому по рису мы пока наше решение по запрету пролонгируем», — заявил Патрушев.

По словам вице-премьера, в ближайшей перспективе планируется увеличить объем производства риса не менее чем до 2 млн тонн. Однако запрет на экспорт культуры, введенный в июле 2022 года, пока продолжит действовать.

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ФОТО: РИА Новости
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