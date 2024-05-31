Патрушев: В России продлят запрет на экспорт риса

Как отметил зампред правительства, в стране увеличиваются объемы производства риса, соответствующая работа ведется.

«Но пока они [объемы] все еще не достигли тех показателей, которые бы нам позволили спокойно себя чувствовать на внутреннем рынке. Поэтому по рису мы пока наше решение по запрету пролонгируем», — заявил Патрушев.

По словам вице-премьера, в ближайшей перспективе планируется увеличить объем производства риса не менее чем до 2 млн тонн. Однако запрет на экспорт культуры, введенный в июле 2022 года, пока продолжит действовать.

