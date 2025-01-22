Патрушев: В РФ готовы ограничить экспорт продовольствия для стабильности рынка
Российские власти готовы ограничивать экспорт основных видов продовольствия для стабильности рынка страны. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев, передает РИА Новости.
Как отметил зампред правительства, в РФ продолжат контроль за обеспечением доступности основных видов продовольствия.
«Если ситуация будет складываться не в пользу стабильности собственного рынка, рычаги влияния у нас есть, в том числе и касаются экспортных ограничений. Не хочется об этом говорить, но... не хочется в одночасье лишиться тех рынков, которые мы столько лет вместе завоевывали», — указал Патрушев.
Вице-премьер напомнил о принятых ранее мерах регулирования на рынке молочной продукции. В частности, в России ввели тарифную льготу на импорт до 25 тысяч тонн сливочного масла.
Ранее Дмитрий Патрушев рассказал, что производство сырого молока в РФ по итогам прошлого года увеличилось на 200 тысяч тонн, до 34 млн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru