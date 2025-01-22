Патрушев: Производство сырого молока в РФ выросло на 200 тысяч тонн
Производство сырого молока в России по итогам прошлого года увеличилось на 200 тысяч тонн, до 34 миллионов тонн, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на съезде Национального союза производителей молока.
Он отметил, что в отрасли продолжается стабильный рост показателей. По словам Патрушева, плюс 200 тысяч тонн год к году соответствует заявленным ранее прогнозам.
Вице-премьер подчеркнул, что растет и экспорт: на сегодняшний день для российского молока и молочной продукции доступны рынки более 90 стран.
Ранее президент России Владимир Путин объяснил, с чем связан рост цен на продукты в стране. В ходе прямой линии он назвал главную причину – предложение не успевает за спросом. Он отмечал, что в России каждый год увеличивается производство молока, но также увеличивается и его потребление, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru