Патрушев: Производство сырого молока в РФ выросло на 200 тысяч тонн

Производство сырого молока в России по итогам прошлого года увеличилось на 200 тысяч тонн, до 34 миллионов тонн, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на съезде Национального союза производителей молока.

Он отметил, что в отрасли продолжается стабильный рост показателей. По словам Патрушева, плюс 200 тысяч тонн год к году соответствует заявленным ранее прогнозам.