Патрушев: Производство сырого молока в РФ выросло на 200 тысяч тонн

Производство сырого молока в России по итогам прошлого года увеличилось на 200 тысяч тонн, до 34 миллионов тонн, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на съезде Национального союза производителей молока.

Он отметил, что в отрасли продолжается стабильный рост показателей. По словам Патрушева, плюс 200 тысяч тонн год к году соответствует заявленным ранее прогнозам.

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Вице-премьер подчеркнул, что растет и экспорт: на сегодняшний день для российского молока и молочной продукции доступны рынки более 90 стран.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, с чем связан рост цен на продукты в стране. В ходе прямой линии он назвал главную причину – предложение не успевает за спросом. Он отмечал, что в России каждый год увеличивается производство молока, но также увеличивается и его потребление, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
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