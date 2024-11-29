Патрушев: Российский рынок полностью обеспечен продуктами
Российский рынок полностью обеспечен продуктами. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
По его словам, в этом году были очень тяжёлые погодные условия, однако аграрии «собрали достойный урожай».
Также вице-премьер отметил стабильную ситуацию в животноводстве и рыбном хозяйстве, и динамичную работу пищевой и перерабатывающей промышленности.
«С учётом повышенного спроса на ряд продуктов питания и... тенденции роста цен на них, правительство принимает дополнительные меры, направленные на повышение экономической доступности товаров", - заключил он.
Ранее зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина заявила, что показатель производства мяса и мясопродуктов в России перевыполнен, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Патрушев: Российский рынок полностью обеспечен продуктами
- Егор Кончаловский: Уехавшие артисты выбрали не нашу сторону
- СМИ: Леонид Якубович отказался сбрить усы за 10 миллионов рублей
- В Великобритании выявили новый случай заражения оспой обезьян
- ЕГЭ по русскому языку стал обязательным для поступления в вуз
- В Госдуму внесли проект о продаже алкоголя только в специализированных местах
- Россияне держат в криптовалюте 651 млрд рублей
- Выборы президента Российского футбольного союза назначены на 2 февраля
- СМИ: Страховка на случай смерти из-за переработок появилась в компаниях Китая
- Сотрудниц столовой в Красноярском крае проверят после танцев с костями
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru