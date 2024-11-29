Патрушев: Российский рынок полностью обеспечен продуктами

По его словам, в этом году были очень тяжёлые погодные условия, однако аграрии «собрали достойный урожай».

Также вице-премьер отметил стабильную ситуацию в животноводстве и рыбном хозяйстве, и динамичную работу пищевой и перерабатывающей промышленности.

«С учётом повышенного спроса на ряд продуктов питания и... тенденции роста цен на них, правительство принимает дополнительные меры, направленные на повышение экономической доступности товаров", - заключил он.

Ранее зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина заявила, что показатель производства мяса и мясопродуктов в России перевыполнен, сообщает RT.