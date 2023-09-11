Автодилеры назвали бестселлеры параллельного импорта

По его словам, хитами продаж стали китайские электромобили Avatr 11, Zeekr 001, LiXiang L9, Zeekr 009, HiPhi Z и Lotus Eletre S+.

«Также мы фиксировали повышенный интерес покупателей к Volkswagen Tayron X и Talagon... Audi Q6, Audi Q5L и Audi A6L», — указал Каменский.

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что в будущем Lada e-Largus будет самым доступным российским электромобилем, однако озвучивать его стоимость пока рано, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

