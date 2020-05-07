Информационное агентство «Национальная Служба Новостей (НСН)»: свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

ЦБ: Более 60 банков уже готовы принимать просроченные карты

В РАН допустили, что пика COVID-19 в России не будет

Путин переговорил с Трампом по телефону

Пассажиропоток на транспорте в России упал на 70-95%

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Память победы Константин Кулясов, Александр Носик, Эдгард Запашный О героях Великой Отечественной войны Специально для НСН

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например: