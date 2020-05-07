Пассажиропоток на транспорте в России упал на 70-95%
7 мая 202019:00
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7 мая 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru