Пассажиропоток авиакомпаний РФ в феврале упал впервые за два года

Пассажиропоток авиакомпаний России в феврале уменьшился почти на 3% в годовом расчете и составил в общей сложности 6,95 миллиона человек. Такую статистику обнародовало Федеральное агентство воздушного транспорта.

Снижение показателя произошло впервые за два года. Как сообщает «Интерфакс», последний раз отрицательная динамика пассажиропотока отечественных авиаперевозчиков была зафиксирована в январе 2023 года. Сокращение превысило 10% - тогда было перевезено 7,2 миллиона человек против 8 с лишним миллионов годом ранее.

«Взвинтит цены»: К чему приведет исправление данных в невозвратных авиабилетах

По данным Росавиации, на внутренних рейсах по со состоянию на февраль перевезено около 5,1 миллиона человек (-5%), на международных - 1,8 миллиона, что сопоставимо с показателем предыдущего года.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», за первые два месяца текущего года пассажиропоток сократился на 1,6% - до 14,8 миллиона. Росавиация объяснила отрицательную динамику меньшим количеством дней в отчетном феврале, а также отсутствием дополнительного праздничного дня 23 февраля по сравнению с 2024 годом.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН//Екатерина Галайда-Перера
ТЕГИ:РосавиацияПассажирыАвиакомпании

Горячие новости

Все новости

партнеры