Парламентское собрание Белоруссии и России приняло бюджет СГ на 2020 год
Парламентское собрание Союза Белоруссии и России на пленарном заседании в четверг приняло бюджет Союзного государства на 2020 год и отчет об исполнении бюджета за 2018 год, сообщает ТАСС.
Согласно документу, доходы бюджета в следующем году составят 5,521 млрд рублей, расходы - 5,377 млрд рублей.
«Поздравляю всех с принятием бюджета Союзного государства на 2020 год, - сказал председатель Парламентского собрания Вячеслав Володин по итогам голосования. - Большая работа проделана. И хочется поблагодарить наших коллег, кто занимался подготовкой этого вопроса в рамках комиссии по бюджету».
Ранее НСН рассказала, что 19 ноября российско-белорусские переговоры на уровне премьер-министров продолжались почти 7,5 часов, включая получасовую встречу Медведева и Румаса с глазу на глаз.
Встречa состоялaсь в Горкaх - подмосковной резиденции российского премьерa. Спервa Дмитрий Медведев и Сергей Румaс провели отдельную короткую зaкрытую встречу в формaте с глaзу нa глaз.
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