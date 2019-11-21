Парламентское собрание Белоруссии и России приняло бюджет СГ на 2020 год

Парламентское собрание Союза Белоруссии и России на пленарном заседании в четверг приняло бюджет Союзного государства на 2020 год и отчет об исполнении бюджета за 2018 год, сообщает ТАСС.

Согласно документу, доходы бюджета в следующем году составят 5,521 млрд рублей, расходы - 5,377 млрд рублей.

«Поздравляю всех с принятием бюджета Союзного государства на 2020 год, - сказал председатель Парламентского собрания Вячеслав Володин по итогам голосования. - Большая работа проделана. И хочется поблагодарить наших коллег, кто занимался подготовкой этого вопроса в рамках комиссии по бюджету».