Пакистан намерен начать импорт нефти из России в апреле
Пакистан собирается начать импортировать сырую российскую нефть в апреле после того, как стороны согласуют коммерческие условия поставок. Об этом рассказал государственный министр нефти Мусадик Малик, передает The News.
Он отметил, что согласование должно завершиться в марте, и в страну начнет поступать дешевая сырая нефть. По словам Малика, «это будет выгодно обеим странам».
Министр добавил, что Пакистан разрабатывает комплексную стратегию энергетической безопасности. В нее будут включены сырая нефть, сжиженный природный газ (СПГ), бензин и другие виды топлива. Ожидается, что это повысит энергетическую безопасность Пакистана, а поставки топлива будут осуществляться по доступным ценам, отметил он.
Россия ранее призвала Пакистан приступить к закупкам отечественного СПГ в 2023 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru