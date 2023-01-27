Пакистан намерен начать импорт нефти из России в апреле

Пакистан собирается начать импортировать сырую российскую нефть в апреле после того, как стороны согласуют коммерческие условия поставок. Об этом рассказал государственный министр нефти Мусадик Малик, передает The News.

Он отметил, что согласование должно завершиться в марте, и в страну начнет поступать дешевая сырая нефть. По словам Малика, «это будет выгодно обеим странам».