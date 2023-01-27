Пакистан намерен начать импорт нефти из России в апреле

Пакистан собирается начать импортировать сырую российскую нефть в апреле после того, как стороны согласуют коммерческие условия поставок. Об этом рассказал государственный министр нефти Мусадик Малик, передает The News.

Он отметил, что согласование должно завершиться в марте, и в страну начнет поступать дешевая сырая нефть. По словам Малика, «это будет выгодно обеим странам».

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Министр добавил, что Пакистан разрабатывает комплексную стратегию энергетической безопасности. В нее будут включены сырая нефть, сжиженный природный газ (СПГ), бензин и другие виды топлива. Ожидается, что это повысит энергетическую безопасность Пакистана, а поставки топлива будут осуществляться по доступным ценам, отметил он.

Россия ранее призвала Пакистан приступить к закупкам отечественного СПГ в 2023 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: travelask.ru
ТЕГИ:НефтьПакистан
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