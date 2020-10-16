Падает и это круто. В правительстве оценили курс рубля
Глава Минпромторга РФ восхитился падением российской валюты, но экономисты в эфире НСН не смогли разделить его радость.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров назвал потрясающим падение рубля на 20%.
Министр в интервью агентству Bloomberg заявил, что падение курса рубля – это «круто». По его мнению, это будет стимулировать развитие производства в России. Мантуров отметил, что российские компании, не зависящие от импорта, «сейчас находятся в благоприятном положении».
Экономист Денис Ракша в эфире НСН рассказал, что российская валюта провалилась и поводов для оптимизма нет.
«Нефть упала. Упала она потому, что в мире началась вторая волна карантинных мер в европейских странах и на Ближнем Востоке. Тут все понятно: карантин – это снижение потребления нефти. Снижение потребления нефти – это падение цен, падение цен – это падение нефтяных валют, прежде всего рубля», - пояснил он.
По его словам, где сейчас «дно», никто не скажет. «Укрепления никакого не будет, будут только технические отскоки», - уверен собеседник НСН.
Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин в свою очередь назвал главные причины падения курса рубля.
«Тактическая причина падения рубля в том, что сейчас в России время выплат дивидендов и премий топ-менеджерам. Эти деньги они получают в рублях и конвертируют их в валюту, неся их на валютный рынок», - сказал Делягин.
Среднесрочная причина ослабления рубля, по мнению экономиста, ограничение экономической деятельности в России во время пандемии и сокращение доходов федерального бюджета. В этих условиях, по словам Делягина, власти РФ пошли на девальвацию рубля, чтобы при падающей валютной выручке рублевые поступления остались на прежнем уровне.
Правда, далеко не все экономисты настроены пессимистично. Так, экономический обозреватель Александр Кареевский рассказал в эфире НСН, что курс рубля упал не так сильно, чтобы правительство начало его поддерживать.
«Пока ничего катастрофического не происходит. Главное для граждан – это цена в магазинах. Она будет меняться, если рубль будет и дальше серьезно падать. Пока цены в рублях держатся прилично. Поэтому текущее ослабление не опасно, но если это будет продолжаться такими же темпами, то скажется на макроэкономических показателях, в частности, на инфляции», - отметил эксперт.
Сейчас действительно сложно оценить, насколько «круто» падение курса рубля. Наверное, самую точную оценку курса валют смогут дать россияне после похода в обычный магазин.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+13 754 / сут.
Умерли
23 491+286 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+8 392 / сут.
- «Сбер» раскрыл новую схему мошенников
- Названа дата новых выборов в Киргизии
- Новости за ночь: США разрешили своим авиакомпаниям летать в районе Симферополя
- Новости за ночь: Нидерланды вызвали посла РФ из-за отказа от консультаций по MH17
- Новости за ночь: Раскрыты способы определения бессимптомного коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru