Падает и это круто. В правительстве оценили курс рубля

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров назвал потрясающим падение рубля на 20%.

Министр в интервью агентству Bloomberg заявил, что падение курса рубля – это «круто». По его мнению, это будет стимулировать развитие производства в России. Мантуров отметил, что российские компании, не зависящие от импорта, «сейчас находятся в благоприятном положении».

Экономист Денис Ракша в эфире НСН рассказал, что российская валюта провалилась и поводов для оптимизма нет.

«Нефть упала. Упала она потому, что в мире началась вторая волна карантинных мер в европейских странах и на Ближнем Востоке. Тут все понятно: карантин – это снижение потребления нефти. Снижение потребления нефти – это падение цен, падение цен – это падение нефтяных валют, прежде всего рубля», - пояснил он.

По его словам, где сейчас «дно», никто не скажет. «Укрепления никакого не будет, будут только технические отскоки», - уверен собеседник НСН.

Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин в свою очередь назвал главные причины падения курса рубля.

«Тактическая причина падения рубля в том, что сейчас в России время выплат дивидендов и премий топ-менеджерам. Эти деньги они получают в рублях и конвертируют их в валюту, неся их на валютный рынок», - сказал Делягин.

Среднесрочная причина ослабления рубля, по мнению экономиста, ограничение экономической деятельности в России во время пандемии и сокращение доходов федерального бюджета. В этих условиях, по словам Делягина, власти РФ пошли на девальвацию рубля, чтобы при падающей валютной выручке рублевые поступления остались на прежнем уровне.