Центробанк официально опустил рубль на пятницу

Банк России объявил официальный курс европейской и американской валют на пятницу, 16 октября. За доллар США регулятор будет давать 77 рубле, 95 копеек. Это на 44 копейки больше ткущего значения.

Евро, согласно регулятору, будет стоить 91 рубль, 45 копеек. Европейская валюта прибавила 75 копеек к сегодняшнему официальному курсу.

Как отмечает «Свободная пресса», на открытии торгов Мосбиржи сегодня доллар сразу подскочил на 28 копеек, евро прибавил 16 копеек. В последующем рубль ещё ослабел, а затем немного отыграл снижение.

В момент написания заметки доллар торгуется в районе 77,89 рубля, евро – 91,29 рубля.

