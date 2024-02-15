Путин разрешил совершать сделки с акциями «Группы Ренессанс страхование» и Ozon
Президент РФ Владимир Путин разрешил совершать сделки с акциями ПАО «Группа Ренессанс страхование».
Согласно распоряжению главы государства, которое опубликовано на официальном портале правовых актов, аналогичное решение принято в отношении Ozon Holdings Plc.
«Для совершения сделок... не предусмотрено получение иных, предусмотренных законодательством РФ разрешений... согласований и других разрешительных документов», - говорится в документе.
Ранее Путин подписал распоряжение, которое разрешает иностранным лицам совершать сделки с акциями «Яндекс банка», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru