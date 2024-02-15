Путин разрешил совершать сделки с акциями «Группы Ренессанс страхование» и Ozon

Президент РФ Владимир Путин разрешил совершать сделки с акциями ПАО «Группа Ренессанс страхование».

Компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже «Яндекса» в России

Согласно распоряжению главы государства, которое опубликовано на официальном портале правовых актов, аналогичное решение принято в отношении Ozon Holdings Plc.

«Для совершения сделок... не предусмотрено получение иных, предусмотренных законодательством РФ разрешений... согласований и других разрешительных документов», - говорится в документе.

Ранее Путин подписал распоряжение, которое разрешает иностранным лицам совершать сделки с акциями «Яндекс банка», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с трансляции
ТЕГИ:БизнесГосударство и бизнесУказыВладимир Путин

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