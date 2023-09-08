«Отрежут себе голову!»: Торговое эмбарго от балтийских стран не ударит по России

«Меня удивляет, что Эстония такая быстрая оказалась в отношении каких-то заявлений. Все эти моменты показывают ничтожность этих стран в экономическом плане, они пытаются что-то сделать, но толку нет. Эстония, Латвия, Литва и так далее просто допрыгаются, в один прекрасный момент Россия просто отрежет все возможности снабжения этих стран, а они очень много покупают у нас. Мы уже особо ничего через эти страны не завозим, просто карликовые страны показывают свою «важность». Все уже поняли, что через эти страны завозить будет себе дороже, используют альтернативные маршруты, включая Турцию, Китай», - рассказал он.

Если торговый запрет все-таки будет введен, Россия в ответ тоже может ввести ограничения, которые просто погубят экономику той же Польши или Литвы, заметил Матягин.

«Какую электронику мы завозим? Это все попало под санкции. Все, что из Европы шло, попало под запрет. Все давно перестроилось. Если брать Эстонию, с кем она граничит? Если надо привести нам продукцию из Европы, которая не попала под запрет, мы можем это сделать, только перегружая на границе. Польша и Литва, например, понимают, что их экономика встанет, если они введут эмбарго. Через них какие-то машины приезжали, перегружались, но очень мало уже. Пусть введут эмбарго, если хотят. Пусть сами себе отрежут ногу, руку, голову отрежут. Мне кажется, России нужно ввести эмбарго на одну из этих стран, чтобы просто показать. В Европе и на Западе сейчас очень дорогое топливо. Если мы перестанем поставлять энергоресурсы, в этих странах начнется гиперинфляция», - подчеркнул собеседник НСН.

В конце августа СМИ Эстонии сообщили, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу премьер-министра Эстонии, активно выступавшей в ЕС с требованиями ввести в отношении России все новые и все более жесткие санкции, продолжала работать на Россию и после начала операции на Украине, передает «Радиоточка НСН».

