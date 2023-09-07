«Будут упираться»: Введение антироссийских санкций в ОАЭ отпугнет Иран и Китай

Ранее стало известно, что ретейлер Fix Price намерен выйти на рынок ОАЭ в 2024 году. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Дмитрия Кирсанова. Также Forbes обнаружил три российские финансовые компании, которые пытаются оказывать услуги в Дубае, — «БКС Ультима», «Альфа» и «Атон». Пытается выйти на рынок ОАЭ и российская сеть клиник «Медси». Федяков уверен, что отечественные компании не столкнутся с антироссийскими санкциями в ОАЭ, поскольку Эмираты не пойдут на поводу у США и Евросоюза.

«Нужно понимать и политику ОАЭ, и то, как это оформляется и регистрируется. Эмираты прекрасно понимают: если они начнут выполнять санкции со стороны Евросоюза, США и других развитых стран, это может отпугнуть не только российских инвесторов, но и инвесторов из других регионов мира. Например, это касается Ирана, который долгие годы находится под санкциями, Китая, активно развивающегося в ОАЭ. Увидев ограничения на работу российских компаний со стороны ОАЭ, представители фирм из других стран могут экстраполировать это на свою деятельность. Эмираты будут упираться против применения антироссийских санкций до последнего», — сказал Федяков.

Вместе с тем собеседник НСН указал на важный нюанс, отличающий ведение бизнеса в ОАЭ и в России.

«Вопросы, связанные с безопасностью, с юридической и финансовой чистотой сделок, в Эмиратах в большей степени контролируют банки. Государство на уровне правительства декларирует дружественное отношение к России, к отечественным инвесторам и миллиардерам, регистрирующим свои активы в эмиратскую юрисдикцию. Однако банки чуть ли не под лупой рассматривают российских клиентов и партнеров. Открытие расчетного счета занимает гораздо больше времени, банки могут запускать процедуры расследования финансовых сделок. Любые транзакции между Россией и ОАЭ сейчас находятся под очень большими рисками — в подавляющем большинстве случаев деньги, переведенные в России, тамошние банки отклоняют. Приходится пользоваться определенными схемами, чтобы транзакции проходили», — подчеркнул эксперт.

Федяков добавил, что коммерческие организации и банки ОАЭ очень внимательно следят за всеми рекомендациями Евросоюза и США и беспрекословно их выполняют.

«Для банков риски понижения рейтинга могут принести гораздо более существенный ущерб, чем потенциальная прибыль от работы с российскими клиентами. Но если российский клиент чист, если его деятельность не попадает под какие-то ограничения и не вызывает каких-то подозрений, то с ним работают без проблем», — подытожил он.

Ранее Федяков заявил, что бизнес в ОАЭ развивают сотни российских предпринимателей, этому способствуют минимальные налоговые сборы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

