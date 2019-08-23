Отмену подоходного налога для одиноких матерей посчитали недостаточной

«Мера выглядит как косметическая. Но она является первым шагом к тому, чтобы убрать подоходный налог для семейных россиян как минимум. Здесь принципиально важно, чтобы не только матери-одиночки, но и отцы так же были освобождены от налогов. Если у них есть дети, они несут за них ответственность, занимаются их воспитанием. Государство слишком много денег забирает у тем, кто тянет на своих плечах довольно тяжелое бремя. Но гораздо правильнее, чтобы вообще был отменен этот налог. Почему он должен быть 4%? Почему с женщины, которая мало зарабатывает, тянет детей нужно взять еще эти 4%? Не должно быть этого налога. И нужно ввести необлагаемый налогами минимум хотя бы для семейных россиян. Даже для тех, у кого еще нет детей. Потому что если люди понимают, что они не в состоянии накопить на квартиру, то эти люди детей не заведут. Это тоже проблема. Должна измениться вся политика», - подчеркнул он.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать «первосентябрьский капитал» для помощи родителям в сборе детей в школу.

