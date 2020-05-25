Отложенный спрос российской столице не поможет

В Москве восстановится большинство отраслей экономики после снятия ограничений по коронавирусу. Такое мнение, как передает РИА «Новости», выразил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, одним из факторов этого восстановления станет отложенный спрос.

Экономист Сергей Хестанов в эфире НСН выразил сомнение в оптимистическом прогнозе московского чиновника.

«Это попытка успокоить бизнес. По некоторым позициям отложенный спрос будет реализован. Но, как правило, это касается достаточно узкого спектра товаров, отказаться от покупки которых сложно, например, бытовой техники. Но значительная часть потребителей на фоне ухудшения ситуации на рынке труда, как минимум, займет выжидательную позицию», - отметил эксперт.

Он указал, что специфика нынешней эпидемии и ограничительных мер в том, что сильнее всего от них пострадала сфера услуг.

«Она дает небольшой вклад в ВВП, то там работает много людей. То есть много людей потеряет работу, потеряют доход, и это сильно затормозит процесс последующего восстановления. Поэтому сильно надеяться на отложенный спрос не стоит. В базовом сценарии нас ждет медленное, плавное восстановление. И он вряд ли дойдет до тех уровней, с которых упали показатели после введения ограничительных мер», - заключил Хестанов.

Ранее Сергей Хестанов в эфире НСН заявил, что анонсированные меры поддержки бизнеса вряд ли будут эффективными.

