«Что толку снижать налоги»? Как власти собираются помогать населению

Согласно внесённым предложениям, будет вдвое увеличен минимальный размер пособия по уходу за ребенком (до 6 751 рубля), а семьи с детьми, родившимися до 1 января 2020 года и имеющими право на материнский капитал, получат по 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь. Кроме того, президент утвердил единовременную выплату в 10 тысяч рублей на ребёнка 3-16 лет, которую граждане смогут получить через Пенсионный фонд или «Госуслуги» с 1 июня. Нуждающиеся семьи с доходом ниже прожиточного минимума получат выплаты на одного ребёнка не в июле, а уже в июне, в среднем это 33 тысячи за первое полугодие. Их родителям выдадут сразу, в дальнейшем выплаты будут ежемесячными.

Среди обозначенных мер по поддержке экономики — списание налогов и страховых взносов за второй квартал, кроме НДС, для ИП, малого, среднего бизнеса и НКО. Индивидуальным предпринимателям также сделают налоговый вычет в один МРОТ на страховые взносы в 2020 году. Самозанятым вернут налог на доход, уплаченный в 2019 году. Также решено поддержать тех работодателей, кто сохранил 90% штата от уровня апреля — им полагается прямая зарплата на субсидии в апреле и в мае.

Экономист Сергей Хестанов в эфире НСН заявил, что анонсированные меры поддержки бизнеса вряд ли будут эффективными.

«Что толку снижать налоги, если предприятие лишилось выручки? У них и так нет ни текущего денежного потока, ни прибыли. Мне кажется, было бы правильнее изучить нетрадиционный для нашей страны, но распространённый за рубежом, метод прямых выплат гражданам. Несмотря на свою нетрадиционность, он даёт быстрый эффект.Он поддерживает граждан, а граждане начинают тратить деньги и поддерживать все группы бизнеса, связанные с потребителем», - сказал он.

По мнению Хестанова, меры поддержки властей пока весьма осторожны из-за того, что у чиновников пока нет статистики. Она появится к 20-м числам мая и позволит разработать «более энергичные меры поддержки бизнеса», предположил он.

Почему власти пока придерживают деньги, ранее НСН объяснял экономист Василий Колташов. С его точки зрения, деньги понадобятся в будущем на перезапуск экономики, когда важнейшим станет вопрос рабочих мест.

«Чиновники говорили, что пытаются разделить все наши резервы на несколько стадий, не выбрасывая их сходу, сейчас. На этапе застоя будет необходимо сохранить рабочие места, создавать новые, разрабатывать и применять механизм перезапуска экономического роста - сделать так, чтобы экономика после этого застоя начала оживать. Вот для этого ресурсы понадобятся в гораздо большем объёме, чем сейчас. И здесь расходование ресурсов может быть гораздо более продуктивным: вы создаёте мультипликативный эффект — рост и рабочие места», - говорил он.

В числе мер поддержки Путин, в частности, уже назвал новую программу поддержки занятости. Она будет запущена 1 июля для пострадавших от коронавируса отраслей и НКО. В частности, на одного сотрудника будут выдавать кредит в один МРОТ в месяц по ставке 2%. Если компания сохранит занятость 90% сотрудников, кредит и проценты спишут целиком.

