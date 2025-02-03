Бумерангом по Трампу: Последствия американских пошлин ударят по экономике США

Президент США 1 февраля подписал указы о введении пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая, основных трех своих торговых партнеров, которые начнут действовать 4 февраля. В отношении первых двух стран пошлины вырастут до 25% (канадские энергетические продукты будут облагаться пошлиной в 10%), а в отношении Китая - до 10%. Орджоникидзе назвал пошлины США бумерангом.

«Последствия экономической войны, которую развязал Трамп, введя пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая, серьезно ударят по экономике Соединенных Штатов. Американцы запустили бумеранг, который в ответ по ним же и шарахнет. Мексика точно сделает им какие-то нехорошие вещи. В США вырастут тарифы, им придется реагировать и думать, где бы сэкономить денег», - сказал собеседник НСН.

Ранее Пекин выразил решительный протест в отношении введенных США пошлин и намерен принять необходимые контрмеры. Также Министерство коммерции КНР сообщило о намерении Пекина подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

