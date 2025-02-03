Бумерангом по Трампу: Последствия американских пошлин ударят по экономике США

Последствия введенных США пошлин в отношении трех стран бумерангом ударят по экономике Штатов, им придется реагировать на такие вызовы, заявил НСН Сергей Орджоникидзе.

Президент США Дональд Трамп развязал экономическую войну, последствия которой ударят по экономике Соединенных Штатов, заявил в эфире НСН бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе.

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Президент США 1 февраля подписал указы о введении пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая, основных трех своих торговых партнеров, которые начнут действовать 4 февраля. В отношении первых двух стран пошлины вырастут до 25% (канадские энергетические продукты будут облагаться пошлиной в 10%), а в отношении Китая - до 10%. Орджоникидзе назвал пошлины США бумерангом.

«Последствия экономической войны, которую развязал Трамп, введя пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая, серьезно ударят по экономике Соединенных Штатов. Американцы запустили бумеранг, который в ответ по ним же и шарахнет. Мексика точно сделает им какие-то нехорошие вещи. В США вырастут тарифы, им придется реагировать и думать, где бы сэкономить денег», - сказал собеседник НСН.

Ранее Пекин выразил решительный протест в отношении введенных США пошлин и намерен принять необходимые контрмеры. Также Министерство коммерции КНР сообщило о намерении Пекина подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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