Открылось движение из РФ в КНР по первому в истории железнодорожному мосту через реку Амур
Состоялся запуск движения по первому в истории железнодорожному мосту через реку Амур на участке межгосударственной границы России и Китая, сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
В сообщении говорится, что первый железнодорожный состав совершил переход из РФ в КНР в районе населённых пунктов Нижнеленинское Еврейской автономной области и Тунцзян провинции Хэйлунцзян.
«Запуск движения по мосту открывает новый транспортный коридор между Россией и Китаем, который снимает целый ряд существующих инфраструктурных ограничений», - подчеркнули в РФПИ.
В пресс-службе добавили, что благодаря мосту расстояние транспортировки грузов в северные провинции Китая сократится более чем на 700 км по сравнению с существующими маршрутами.
Ранее в Благовещенске состоялось торжественное открытие международного моста, соединяющего Россию и Китай, сообщает RT.
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