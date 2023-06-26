Открылась регистрация на второй поток обучающего марафона для московских экспортеров

Промышленные предприятия Москвы, которые намерены продвигать свою продукцию за рубежом, вновь смогут повысить компетенции и развить навыки по анализу маркетинговой активности и разработке стратегии продвижения своих товаров. Это станет возможно в рамках второго потока обучающего марафона. Регистрация на него открылась 26 июня и продлится до 31 июля.



Как сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в первом потоке обучение прошли 16 московских экспортеров.



«Учитывая большой спрос на получение таких знаний и навыков, центр «Моспром» открыл регистрацию на второй поток марафона для экспортеров», – заявил Овчинский.



Обучение будет проходить онлайн и продлится шесть недель. Программа содержит шесть обучающих модулей, практические занятия и индивидуальные консультации с экспертами и специалистами.



Это поможет компаниям повысить экспертизу сотрудников, а также получить универсальную методику по самостоятельному аудиту, подготовке сайтов и социальных сетей к работе с зарубежными контрагентами.



Подать заявку на обучение можно на сайте Центра «Моспром». Участие в марафоне для московских компаний бесплатное.

