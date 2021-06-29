Отказ «Газпрома» от части украинского транзита газа взвинтил цены в Европе
Решение «Газпром» отказаться от бронирования дополнительного объема мощностей для транзита газа через Украину привело к подорожанию голубого топлива в Европе. Во вторник спотовая цена газа превысила $400 за тысячу кубометров, на этом фоне отмечены проблемы с заполнением подземных газовых хранилищ, передает «Интерфакс».
Дело в том, что российский концерн назначил на июль плановые ремонтные работы на своих основных экспортных трубопроводах – «Северном потоке» и газопроводе «Ямал-Европа». В результате, ожидается снижение объёма поставок, которые «Газпром» отказывается компенсировать за счёт транзита через территорию Украины.
При этом уровень закачки газа в подземные хранилища европейских стран находится на минимальных значениях. Это чревато тем, что осенне-зимний сезон Европа встретит с полупустыми ПХГ.
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