Отказ «Газпрома» от части украинского транзита газа взвинтил цены в Европе

Решение «Газпром» отказаться от бронирования дополнительного объема мощностей для транзита газа через Украину привело к подорожанию голубого топлива в Европе. Во вторник спотовая цена газа превысила $400 за тысячу кубометров, на этом фоне отмечены проблемы с заполнением подземных газовых хранилищ, передает «Интерфакс».

Дело в том, что российский концерн назначил на июль плановые ремонтные работы на своих основных экспортных трубопроводах – «Северном потоке» и газопроводе «Ямал-Европа». В результате, ожидается снижение объёма поставок, которые «Газпром» отказывается компенсировать за счёт транзита через территорию Украины.

При этом уровень закачки газа в подземные хранилища европейских стран находится на минимальных значениях. Это чревато тем, что осенне-зимний сезон Европа встретит с полупустыми ПХГ.

