От нищеты россиян спасет налоговая реформа?
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества в эфире НСН рассказал, почему не стоит верить данным Росстата.
Небогатые россияне тратят на еду почти 50% своих доходов. Такие данные содержатся в отчете Росстата. В среднем россияне тратят на продовольствие треть своего дохода.
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН усомнился в данных Росстата.
«Если посмотреть на развитые экономики, там доля на еду значительно ниже, 10-15-20%. Но это не значит, что там экономическая ситуация лучше и люди живут лучше. У них огромные издержки на обслуживание недвижимости, огромные расходы на бензин – у них другая структура расходов. Там тоже, если мы говорим о США и Евросоюзе, произошел в расходах сдвиг в сторону питания. В случае России, 30% расходов на еду – это не драматично. Но я боюсь, что в реальности люди тратят на питание порядка 50%. Дальше идет большая статья расходов на ЖКХ и транспорт. И совсем мало у них остается денег. Это главная проблема, на мой взгляд», - - сказал экономист.
По его мнения, снизить остроту проблемы может налоговая реформа.
«Российская экономика подошла к исчерпанию кредитных основ роста, которые давали нам неплохую динамику продаж в 2018 году, похуже – 2019 году. Следующее полугодие МЭР уже назвало "потерянным". Людям не хватает денег, которые у них изымаются в основном через налоги. Честный россиянин отдает в казну порядка 60% своих налогов. Проблему нужно решать, уменьшая налоговую нагрузку на россиян. Нам нужен необлагаемые налогами минимум хотя бы в 500 тыс. рублей. Нужно удаление НДС из счетов за ЖКХ. Эти счета не должны больше расти. Должна снижаться цена кредитов. Нужно создавать хорошо оплачиваемые рабочие места. Особенно в регионах. В противном случае страна будет сползать вниз», - заключил Колташов.
Ранее в эфире НСН Василий Колташов заявил, что в случае отмены санкций на смену им сразу же придут заградительные пошлины.
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