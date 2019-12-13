От нищеты россиян спасет налоговая реформа?

Небогатые россияне тратят на еду почти 50% своих доходов. Такие данные содержатся в отчете Росстата. В среднем россияне тратят на продовольствие треть своего дохода.

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН усомнился в данных Росстата.

«Если посмотреть на развитые экономики, там доля на еду значительно ниже, 10-15-20%. Но это не значит, что там экономическая ситуация лучше и люди живут лучше. У них огромные издержки на обслуживание недвижимости, огромные расходы на бензин – у них другая структура расходов. Там тоже, если мы говорим о США и Евросоюзе, произошел в расходах сдвиг в сторону питания. В случае России, 30% расходов на еду – это не драматично. Но я боюсь, что в реальности люди тратят на питание порядка 50%. Дальше идет большая статья расходов на ЖКХ и транспорт. И совсем мало у них остается денег. Это главная проблема, на мой взгляд», - - сказал экономист.