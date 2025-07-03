Возможное повышение утилизационного сбора на ввозимые автомобили заставит россиян раскошелиться не только в автосегменте. Об этом в комментарии НСН заявил вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил о планах увеличения утильсбора на машины с двигателем мощнее 160 лошадиных сил, которые физлица ввозят в Россию для собственных нужд.

«Цены, конечно, вырастут — и не только на автомобили. Любые налоги, штрафы владелец автомобиля, хоть маленького «Запорожца», хоть гигантского «Камаза», вымещает на нас с вами, на потребителях. Например, если вырастает цена на грузовик, значит, он больше возьмет за перевозку досок, кирпичей, на стройку, что приведет к подорожанию квартиры. Если он перевозит продукты, вырастет цена на всё – от молока и черешни до колбасы. Транспортные расходы — это серьезная составляющая в стоимости любого товара. Поэтому мы критически относимся к этой инновации», - отметил Ольшанский.