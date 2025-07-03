От черешни до колбасы: Новое повышение утильсбора ударит по карману россиян
Вице-президент «Движения автомобилистов России» Ольшанский в комментарии НСН раскритиковали инициативу Минпромторга.
Возможное повышение утилизационного сбора на ввозимые автомобили заставит россиян раскошелиться не только в автосегменте. Об этом в комментарии НСН заявил вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.
Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил о планах увеличения утильсбора на машины с двигателем мощнее 160 лошадиных сил, которые физлица ввозят в Россию для собственных нужд.
«Цены, конечно, вырастут — и не только на автомобили. Любые налоги, штрафы владелец автомобиля, хоть маленького «Запорожца», хоть гигантского «Камаза», вымещает на нас с вами, на потребителях. Например, если вырастает цена на грузовик, значит, он больше возьмет за перевозку досок, кирпичей, на стройку, что приведет к подорожанию квартиры. Если он перевозит продукты, вырастет цена на всё – от молока и черешни до колбасы. Транспортные расходы — это серьезная составляющая в стоимости любого товара. Поэтому мы критически относимся к этой инновации», - отметил Ольшанский.
Минпромторг планирует направить 40 - 60 млрд рублей, которые будут получены от увеличения утильсбора, на дополнительное финансирование программ поддержки спроса на отечественном авторынке, чтобы не допустить его прогнозируемой «40% просадки», заявил Алиханов. Речь идёт о программах льготного автокредитования, а также полноценном восстановлении программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Как уточнили в пресс-службе министерства, повышение утильсбора пока еще только обсуждается, окончательное решение пока не принято.
С октября 2024 года в России действует долгосрочная программа по индексации утильсбора до 2030 года. Таким образом, платеж за автотехнику и прицепы вырос в 1,7–1,8 раза, а с начала 2025 года увеличился ещё на 10–20%.
Ранее вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал «сумасшедшей» идею повысить транспортный налог на легковые автомобили старше 15 лет и прекращения регистрации грузовиков старше 25 лет. Её ранее озвучили в руководстве завода «Урал».
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