Оставьте розницу в покое

Мораторий на скидки в магазинах розничной торговли призвали ввести в качестве меры поддержки несколько организаций производителей продуктов и напитков. Они направили коллективное письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором, в частности, призвали предприятия торговли временно отказаться от промоакций и продажи товаров со скидками. Такие акции, по мнению авторов обращения, снижают доходность производителей.

Диаметрально противоположного мнения придерживаются представители сферы торговли. Запрет акционных скидок на продукты в магазинах только навредит продавцам и поставщикам, не говоря уже о потребителях, - уверенность в этом высказал пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко. По его словам, которые приводит «Российская газета», без промоакций придется говорить не о снижении доходности от товара, а об ее отсутствии, потому что спрос на продукты сильно упадет. Регулирование и снижение доли таких продаж возможно, но только рыночными способами, - указал собеседник издания. На другой важный аспект обратил внимание глава Национальной Ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. Он назвал скидки важным элементом финансовой поддержки, в том числе для тех людей, что находятся дома на самоизоляции и страдают от снижения доходов. По данным, на которые ссылается «Газета.ру», по итогам 2019 доля промопродаж в денежном выражении составила 54%, в натуральном — 56%.

Еще одно полезное по сему предмету руководство выпустил Роспотребнадзор. Ведомство разработало новые рекомендации предприятиям торговли в связи с пандемией коронавируса, в числе которых призыв лишить покупателей возможности самостоятельно взвешивать продукты: «реализацию товаров осуществлять в упакованном виде», - говорится в документе, который цитирует то же издание. Есть даже инструкция, как следует организовать торговлю весовыми товарами в сложившихся условиях: выдачей товаров и принятием оплаты за них не может заниматься один и тот же человек. При этом оба действия должны проводиться в одноразовых перчатках. Все работники должны быть разделены по участкам, отделам и сменам, чтобы минимизировать их контакты из-за возможности распространения коронавируса. По прочтении этого документа к его авторам остается только один вопрос: вы в магазине шаговой доступности когда последний раз были?

Учить из уютного кабинета, как продавцу торговать картошкой – вразвес или упаковками, со скидками или без – анекдот не хуже имбиря по семь тысяч за килограмм. Спекулятивный рост цен и есть то единственное обстоятельство, при котором вмешательство государства в эту сферу необходимо. А в остальном оставьте розницу в покое.

