В России отзовут 55,7 тысяч автомобилей Skoda и Volkswagen из-за неисправности
Компания ООО «АГР», официальный представитель Skoda и Volkswagen в России, отзовет 55,7 тысячи автомобилей из-за проблемы с топливной системой. Речь идет о 31 741 автомобиле Skoda Rapid и 23 943 Volkswagen Polo, реализованных в период с 2014 по 2023 год.
Неисправность может проявляться при длительной работе двигателя на холостом ходу в условиях экстремально низкой температуры (ниже -35 °C), что приводит к накоплению электростатического заряда на топливных магистралях.
Для устранения проблемы владельцам машин установят кабель заземления топливного фильтра, что займет около 30 минут на один автомобиль. Работы будут проводиться бесплатно.
Компания свяжется с владельцами авто по телефону или почте и предложит обратиться в ближайший дилерский центр для выполнения необходимых работ. Также автомобилисты могут самостоятельно проверить, подлежат ли их автомобили отзыву, сверив VIN-код с перечнем на сайте Росстандарта, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru