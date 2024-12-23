В России отзовут 55,7 тысяч автомобилей Skoda и Volkswagen из-за неисправности

Компания ООО «АГР», официальный представитель Skoda и Volkswagen в России, отзовет 55,7 тысячи автомобилей из-за проблемы с топливной системой. Речь идет о 31 741 автомобиле Skoda Rapid и 23 943 Volkswagen Polo, реализованных в период с 2014 по 2023 год.

Неисправность может проявляться при длительной работе двигателя на холостом ходу в условиях экстремально низкой температуры (ниже -35 °C), что приводит к накоплению электростатического заряда на топливных магистралях.