«Остались без сельского хозяйства»: Европа снимает ограничения на удобрения из РФ

«Без наших удобрений очень туго не только Европе, но и Африке, а особенно Бразилии. Бразилия – один из крупнейших сельхозпроизводителей после США. Думаю, что российские удобрения все-таки будут вывозиться, найдутся пути для их вывоза, потому что без них сельское хозяйство просто остановится. Без удобрений ничего не вырастить сегодня, это еда, это то, что человеку нужно каждый день», - объясни он «Радиоточке НСН».

При этом на российском рынке проблем с удобрением нет, поэтому производители ждут отмены санкций и готовы возобновить поставки в ближайшее время, подчеркнул Туманов.

«Внутренний рынок всегда был вторичен для ряда компаний, называли это головной болью. Сейчас ситуация меняется, но все равно все ждут возвращения на рынок мировой, это живая валюта, хорошие заработки, у нас удобрения стоят дешевле. У нас к сожалению сельское хозяйство еще не вышло на тот технологический уровень, когда эти удобрения используются полностью. В среднем у нас использование минеральных удобрений – это 50% от требуемого, это миллионы тонн. Удобрения на внутреннем рынке есть, их достаточно», - рассказал он.

Ранее ученый-почвовед, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Петр Чекмарев в пресс-центре НСН заявил о серьезной нехватке минеральных удобрений в Европе. По его словам, странам будет не хватать кукурузы, зерновых культур.







