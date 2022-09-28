«Остались без сельского хозяйства»: Европа снимает ограничения на удобрения из РФ
Иван Стариков и Андрей Туманов рассказали, что страны могут снять ограничения по ряду направлений, боясь остаться без продовольствия.
Европа может снять ограничения на поставки фосфорных удобрений в ближайшее время, заявил бывший замминистра экономики России по вопросам аграрного сектора Иван Стариков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Европейские страны договорились фактически снять эмбарго на поставки российских удобрений и цемента, сообщает Politico. Стариков назвал такой сценарий вероятным и объяснил, что эмбарго мешает всем участникам рынка.
«Не знаю, стрельнула Европа себе в ногу или нет, будем ждать, когда они снимут санкции. Для наших производителей минеральных удобрений это хорошая новость. Конечно, у нас проблема с экспортом, учитывая, что отрасль ориентирована на экспорт. Переориентировать поставки так просто не получится, это вопросы логистики. Цена на газ растет, значит растет и цена на удобрения. Европа зависит от всех типов удобрений, особенно от фосфора и калия. По этим направлениям они как раз могут смягчить санкции», - сказал он.
Со своей стороны, председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов отметил, что ограничения на поставки удобрений уже сильно затронули Бразилию, которая является крупнейшим мировым сельхозпроизводителем.
«Без наших удобрений очень туго не только Европе, но и Африке, а особенно Бразилии. Бразилия – один из крупнейших сельхозпроизводителей после США. Думаю, что российские удобрения все-таки будут вывозиться, найдутся пути для их вывоза, потому что без них сельское хозяйство просто остановится. Без удобрений ничего не вырастить сегодня, это еда, это то, что человеку нужно каждый день», - объясни он «Радиоточке НСН».
При этом на российском рынке проблем с удобрением нет, поэтому производители ждут отмены санкций и готовы возобновить поставки в ближайшее время, подчеркнул Туманов.
«Внутренний рынок всегда был вторичен для ряда компаний, называли это головной болью. Сейчас ситуация меняется, но все равно все ждут возвращения на рынок мировой, это живая валюта, хорошие заработки, у нас удобрения стоят дешевле. У нас к сожалению сельское хозяйство еще не вышло на тот технологический уровень, когда эти удобрения используются полностью. В среднем у нас использование минеральных удобрений – это 50% от требуемого, это миллионы тонн. Удобрения на внутреннем рынке есть, их достаточно», - рассказал он.
Ранее ученый-почвовед, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Петр Чекмарев в пресс-центре НСН заявил о серьезной нехватке минеральных удобрений в Европе. По его словам, странам будет не хватать кукурузы, зерновых культур.
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